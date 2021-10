Riassunto: I LED a spettro naturale SunLike di Seoul Semiconductor scelti per la linea Sun@Home del marchio globale di prodotti per illuminazione LEDVANCE, per un’illuminazione incentrata sulle persone

MONACO DI BAVIERA–(BUSINESS WIRE)–Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), leader globale nell’innovazione della tecnologia LED, ha annunciato che i suoi LED a spettro naturale della serie SunLike, che emettono una luce molto simile a quella dello spettro solare, sono stati adottati dal brand globale di prodotti per illuminazione LEDVANCE, per la sua nuova linea di prodotti Sun@Home.





Sun@Home è una famiglia di prodotti d’eccellenza che emette la migliore qualità della luce per l’illuminazione residenziale. Dopo oltre un anno di Covid, lavoratori e dipendenti dedicano molto più tempo al telelavoro da casa e la luce è fondamentale per creare l’ambiente giusto per essere comodi, concentrarsi e rilassarsi allo stesso tempo.

Contacts

Contatto con i media:

Seoul Semiconductor Co., Ltd.

Tel.: +49 89 450 36 90



Email: info.europe@seoulsemicon.com