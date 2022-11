Riassunto: I leader IT potrebbero sottovalutare il rischio di Shadow SaaS, secondo un nuovo sondaggio di Snow Software

Il 96% dei leader IT è sicuro della sicurezza SaaS della propria organizzazione, nonostante la “mancanza di visibilità” sia la principale preoccupazione

STOCCOLMA e AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Snow Software, leader mondiale nell’intelligence tecnologica, ha presentato oggi nuovi dati che evidenziano le sfide che i leader IT devono affrontare a causa dell’aumento dell’utilizzo del software come servizio (SaaS). Mentre la stragrande maggioranza dei leader IT (96%) ha dichiarato di essere “fiducioso o molto fiducioso” nelle misure di sicurezza SaaS della propria organizzazione, la sfida principale per i leader che gestiscono il SaaS è stata “l’aggiunta di nuove applicazioni SaaS da parte dei dipendenti senza avvisare l’IT”, suggerendo che i leader potrebbero sottovalutare l’importanza della visibilità nella sicurezza.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Rachel Austin



Snow Software



press@snowsoftware.com

Taylor Donatell



PAN Communications



snow@pancomm.com