Riassunto: I database GigaOm Sonar for Vector posizionano Vespa come azienda leader e innovatrice

TRONDHEIM, Norvegia–(BUSINESS WIRE)–Vespa, fornitore della piattaforma più importante di applicazioni che utilizzano l’intelligenza artificiale (AI) e i dati online su scala, oggi ha annunciato di essere stata riconosciuta come azienda leader e innovatrice nei database GigaOm Sonar for Vector.









La ricerca cita Vespa come un leader delle piattaforme “grazie alla sua grande flessibilità di integrazione, al tempo rapido di aggiornamento e alle capacità ibride di ricerca–con classifiche di rete neurale. Queste sono fondamentali per massimizzare il ritorno sull’investimento per i motori di ricerca a similarità vettoriale”.

Andrew Brust, Analysta, GigaOm: “L’interesse per il mercato dei database vettoriali sta aumentando, poiché le industrie cercano un’AI avanzata per gestire vaste quantità di dati non strutturati.”

