Riassunto: I costi energetici che alimentano la crisi in Europa sono ancora una preoccupazione critica per le imprese a livello globale – Taulia

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Più di un terzo delle imprese (35%) ha dichiarato che l’aumento del costo dell’energia è la loro maggiore preoccupazione, mentre gli effetti dell’alta inflazione si fanno sentire a livello globale, secondo i dati dell’indagine condotta da Working Capital Solutions Taulia.

La ricerca, condotta su oltre 500 responsabili finanziari di grandi aziende negli Stati Uniti, nel Regno Unito, a Singapore e in Germania, ha rilevato che l’aumento dei costi energetici, pur essendo più pronunciato in Europa, rimane una preoccupazione fondamentale in tutte le regioni. Due aziende su cinque nel Regno Unito (41%) e in Germania (39%) hanno dichiarato che i costi energetici sono le pressioni inflazionistiche che hanno il maggiore impatto sulla loro attività, anche se quasi un terzo (31%) dei responsabili decisionali statunitensi e poco più di un quarto (27%) di quelli di Singapore concordano.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti con i media

Vested



Taulia@fullyvested.com