Riassunto: I consumatori del Regno Unito privilegiano le app mobili per ottenere ricompense e offerte personalizzate e far fronte al carovita

Secondo il sondaggio di Airship, che ha interessato 10 paesi, i consumatori britannici mostrano la maggiore propensione all’utilizzo di app per dispositivi mobili in cambio di ricompense, sconti e offerte personalizzate

L’80% dei consumatori del Regno Unito utilizza lo smartphone nei punti vendita fisici per accedere a buoni sconto o tessere fedeltà

Il 77% degli acquirenti britannici utilizza le app su dispositivi mobili con frequenza maggiore o simile all’anno scorso

Quasi la metà (47%) accetta di ricevere notifiche push da parte dei brand per ottenere sconti immediati o punti fedeltà, contro un dato del 38% per l’anno scorso

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Airship, azienda operante in ambito di utilizzo di app per dispositivi mobili, ha reso noti i risultati di un sondaggio mondiale, che mettono in evidenza l'impatto della crisi del carovita sul comportamento dei consumatori britannici in termini di acquisti.





