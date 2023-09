Riassunto: I consulenti europei di Workday si preparano per un periodo di crescita

L’ottima modularità e compatibilità della piattaforma ha portato ad un aumento della domanda nel mercato europeo per l’implementazione e integrazione, così segnala il report di ISG Provider Lens™

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Lo spazio di consulenza di Workday in Europa dovrebbe crescere molto rapidamente visto che sempre più organizzazioni stanno scegliendo le soluzioni cloud-based della loro piattaforma per il dipartimento Finance, HR e Planning, in base una recente nuovo report pubblicato oggi da Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), azienda leader nel settore di ricerche e consulenze tecnologiche.





Il report 2023 ISG Provider Lens™ Workday Ecosystem per l’Europa dimostra come le aziende europee stiano comprendendo l’importanza dei servizi di consulenza di Workday per ottimizzare e trasformare i propri processi di Human Capital Management (HCM) e Financial Management così da poter offrire soluzioni sempre più sostenibili.

