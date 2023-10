Riassunto: I Ceo votano la flessibilità del lavoro ibrido principale fattore trainante alla base di strategie di successo per l’esperienza dei dipendenti

Tuttavia, meno della metà (48%) delle aziende fornisce ai dipendenti la tecnologia necessaria per il lavoro ibrido

Solo il 25% dei dirigenti operativi affermano di essere molto soddisfatti delle funzionalità per l’esperienza dei dipendenti (EX)

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–NTT Ltd., una delle principali aziende nel settore dei servizi e dell’infrastruttura IT, oggi ha rilasciato i risultati del suo Report globale 2023 sulle tendenze relative all’esperienza dei dipendenti, che esplora come le attuali tendenze riguardanti il luogo di lavoro, come il lavoro ibrido e l’IA, stiano influenzando le strategie relative all’EX e la correlazione tra quest’ultima e la performance dell’azienda.





I risultati indicano che mentre il 90% delle aziende riscontra un impatto positivo dell’abilitazione del lavoro ibrido e del telelavoro sull’utile, meno della metà (48%) concorda fortemente sul fatto che i dipendenti hanno accesso alla tecnologia necessaria per lavorare bene sia a casa che in ufficio.

