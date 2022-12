Riassunto: I brand di AGCO conquistano dieci premi AE50 2023

L’ottimo risultato per il 2023 dimostra l’innovazione orientata all’attività agricola in tutto il portafoglio di diffusi marchi dell’azienda

DULUTH, Ga.–(BUSINESS WIRE)–AGCO Corporation (NYSE: AGCO), leader globale nella progettazione, produzione e distribuzione di macchinari per l’agricoltura e la tecnologia di precisione del settore, ha conquistato dieci premi AE50 assegnati dall’American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE) per il 2023. Ogni anno una giuria internazionale di ingegneri esperti premia i 50 design più innovativi nei prodotti o sistemi tecnologici destinati al settore alimentare e agricolo. I dieci riconoscimenti AE50 attribuiti dall’AGCO riguardano l’intero portafoglio di solidi marchi dell’azienda, tra cui Fendt, Fuse, Intelligent Ag, Massey Ferguson e Precision Planting.





“L’innovazione è al centro della nostra visione: diventare i partner di scelta per soluzioni di agricoltura intelligente leader di settore. Siamo fieri di aver ricevuto dieci premi AE50 in tutto il nostro portafoglio di marchi”, è il commento di Eric Hansotia, presidente e Chief Executive Officer di AGCO, nonché presidente del CdA dell’azienda.

