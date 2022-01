Riassunto: I bambini e i giovani si scontrano con diverse forme di violenza di genere: un corso online realizzato da un progetto internazionale coordinato dall’Università di Tampere aiuta a identificarla e prevenirla

TAMPERE, Finlandia–(BUSINESS WIRE)–I bambini e i giovani sono esposti a un ampio spettro di violenza di genere, ma questo fenomeno è poco compreso ed è quindi difficile aiutare le vittime. Un progetto internazionale di educazione e sensibilizzazione scolastica per prevenire e affrontare la violenza di genere (EraseGBV, Education and Raising Awareness in Schools to Prevent and Encounter Gender-Based Violence), coordinato dall’Università di Tampere, ha realizzato un corso online che aiuta a identificare, prevenire e affrontare la violenza di genere.





Come avvicinarsi ai giovani che sono vittime di discriminazione a causa della loro espressione di genere? Come gestire immagini offensive del proprio studente, ad esempio sui social? E come affrontare la violenza sessuale di cui sono vittime bambini o giovani? La violenza contro i bambini e i giovani viene spesso definita bullismo, anche quando è considerata come un’aggressione dal Codice Penale.

