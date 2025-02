Riassunto: Hytera presenterà una soluzione MCX one-stop avanzata a MWC25

BARCELLONA, Spagna--(BUSINESS WIRE)--Hytera Communications (SZSE: 002583), fornitore leader globale di tecnologie e soluzioni di comunicazione professionale, presenterà la sua soluzione HyTalk MC in occasione di MWC25, che si terrà a Barcellona dal 3 al 6 marzo. Sviluppata per settori fondamentali come quelli della sicurezza pubblica, dell'energia e dei trasporti, HyTalk MC migliora l'efficienza operativa con una comunicazione affidabile, sicura e ad alte prestazioni, sviluppata su misura per ambienti mission-critical.

La soluzione MCX di Hytera, conforme allo standard 3GPP, integra una piattaforma di servizi MCS, un sistema di gestione della rete (NMS), un sistema di dispatching visualizzato unificato e dispositivi versatili. Con servizi push-to-talk (MCPTT), dati (MCData) e video (MCVideo) mission-critical, garantisce comunicazioni istantanee e resilienti in tutti i settori.

