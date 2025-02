Riassunto: Hytera presenterà le sue soluzioni RAN 4G/5G a MWC 2025

BARCELLONA, Spagna--(BUSINESS WIRE)--Hytera Communications, azienda leader globale di soluzioni e tecnologie per comunicazioni professionali, è pronta a presentare le sue innovative soluzioni Radio Access Network (RAN) 4G/5G in occasione di MWC 2025, che si terrà dal 3 al 6 marzo, con particolare attenzione per la sua innovativa stazione base macro. Le soluzioni 4G/5G di Hytera sono progettate per soddisfare le domande in crescita degli operatori di rete mobili (MNO) e degli utenti LTE privati che richiedono alta velocità e connettività affidabile con l'obiettivo di offrire esperienze di distribuzione e connettività di rete più flessibili ed efficienti al settore delle comunicazioni globali.

Le soluzioni a banda larga 4G/5G di Hytera si basano su un'architettura software e hardware avanzata, in particolare la BBU5801M, un'unità di banda base dual mode 4G&5G che supporta fino a sei schede banda base, 18 celle LTE e fino a 5.400 utenti attivi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Hytera

lele.yao@hytera.com