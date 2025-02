Riassunto: Hytera presenta la piattaforma PTToC HyTalk a MWC25

BARCELLONA, Spagna--(BUSINESS WIRE)--Hytera Communications (SZSE: 002583), leader globale nell'ambito delle tecnologie e delle soluzioni per le comunicazioni professionali, presenterà la sua soluzione Push-to-Talk over Cellular (PoC o PTToC), la piattaforma PoC Hytera HyTalk, all'edizione di MWC25 che si terrà a Barcellona il 3-6 marzo 2025. Progettata per i dipartimenti statali, i trasporti, i servizi pubblici, la sicurezza, la logistica e le industrie, la piattaforma PoC HyTalk sfrutta le reti pubbliche per offrire una solida suite di servizi di comunicazione oltre al push-to-talk, tra cui voce, video, multimedia e dispatching visualizzato. Che si tratti di implementare un sistema di comunicazione privato per la forza lavoro mobile o di fornire servizi di comunicazione a livello di azienda, la piattaforma offre numerose funzionalità sia per gli utenti che per gli amministratori.

