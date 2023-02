Riassunto: Hyosung America lancia una nuova marca – Hyosung Innovue

DALLAS–(BUSINESS WIRE)–Hyosung America oggi ha annunciato una nuova marca, “Hyosung Innovue”. La modifica segna il culmine di attività potrattesi per un anno con il fine di reinquadrare la storia di valore dell’azienda come creatrice di esperienze umane.





“La nostra azienda ha una lunga storia nell’impiegare la sua combinazione unica dello spirito di un produttore con l’abito mentale di un innovatore per creare una piattaforma di soluzioni per la gestione di contanti e bancomat”, spiega Sanghwan Kweon, Ceo di Hyosung America. “Con questa iniziativa ci proponiamo di estendere la creazione di valore più in profondità nei settori retail e dei servizi finanziari mentre portiamo la nostra piattaforma di soluzioni integrate a nuovi segmenti verticali tra cui quelli alberghiero e dei viaggi”.

