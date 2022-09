Riassunto: Hunton Andrews Kurth espande la pratica globale dedicata alla privacy e alla sicurezza informatica con l’arrivo di Sarah Pearce nell’ufficio di Londra

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Hunton Andrews Kurth LLP continua a espandere la pratica internazionale per la privacy e la cybersicurezza con la nomina di Sarah Pearce a partner dell’ufficio londinese dell’azienda.

La signora Pearce presta consulenza a una gamma di clienti del Regno Unito e dell’Unione europea in materia sia di identificazione, valutazione e gestione dei rischi per la riservatezza e la sicurezza informatica, sia di questioni di conformità. Con un’approfondita esperienza nello sviluppo di ambiti per la conformità sulla privacy, in osservanza a quanto stabilito dai regolamenti generali britannici ed europei sulla protezione dei dati, fornisce consulenza alle aziende consentendo ai clienti di orientarsi tra gli incidenti nel campo della sicurezza dei dati e nelle indagini normative.

“Sarah apporta un’approfondita competenza nella leadership e una solida prospettiva sulla privacy nel Regno Unito e in Europa, e questo rafforzerà l’offerta proposta ai nostri clienti, tra cui le aziende statunitensi che operano nel Regno Unito e nell’Unione europea”, ha commentato Lisa J. Sotto, responsabile della pratica globale per la privacy e la cybersicurezza di Hunton Andrews Kurth.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

