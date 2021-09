Riassunto: HUBUC si unisce a Mastercard nel programma Fintech Express per promuovere l’innovazione nei settori fintech e B2B SaaS in Europa

Come partner ufficiale, HUBUC aiuterà i nuovi prodotti fintech e B2B SaaS ad emergere in Spagna, Germania, Francia e altri paesi europei

BARCELONA, Spagna–(BUSINESS WIRE)–HUBUC, fornitore di servizi finanziari integrati supportato da Y-Combinator, è lieta di annunciare che oggi è un partner ufficiale di Mastercard grazie al programma Fintech Express. Mastercard collabora con aziende fintech in tutte le fasi di crescita e trasformazione – ingresso nei mercati, espansione, sviluppo di prodotti, diversificazione e innovazione e li connette con partners come HUBUC per trovare nuovi modi per innovare.





Per saperne di più, contattare Polina Medvedeva all’indirizzo polina@hubuc.com.