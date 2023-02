Riassunto: Huawei si unisce all’Alleanza Mondiale UNESCO per l’Alfabetizzazione per aumentare la promozione dei talenti

BARCELLONA, Spagna–(BUSINESS WIRE)–Huawei ha annunciato di aver aderito all’Alleanza Mondiale UNESCO per l’Alfabetizzazione (Global Alliance for Literacy, GAL) il 26 febbraio u.s. parte della preparazione dell’azienda per il Mobile World Congress 2023. L’annuncio è avvenuto in occasione del Digital Talent Summit, organizzato da Huawei e dall’Istituto per l’apprendimento permanente (Lifelong Learning, UIL) dell’UNESCO, che svolge per GAL la funzione di segretariato.

Al Summit, Huawei e UIL si sono impegnati a promuovere congiuntamente l’utilizzo della tecnologia per promuovere l’alfabetizzazione. Le due parti hanno inoltre firmato un accordo di collaborazione che prevede da parte di Huawei il finanziamento di un’espansione delle attuali iniziative dell’UIL per migliorare l’uso della tecnologia da parte degli educatori nei Paesi in via di sviluppo.

