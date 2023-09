Riassunto: Huawei e Ocean Research and Conservation Association (ORCA) mostrano la loro strategia per proteggere l’ecosistema marino dell’Irlanda

Nuovi dati raccolti dimostrano un’abbondanza di delfini e balene lungo le vie marittime vicino alla costa sud dell’Irlanda









DUBLINO–(BUSINESS WIRE)–Ocean Research and Conservation Association (ORCA) of Ireland e Huawei Ireland hanno rilasciato gli ultimi dati scoperti in merito alla salvaguardia dell’ecosistema marino dell’Irlanda durante la loro collaborazione sul progetto Smart Whales Sound. L’annuncio è avvenuto durante l’OceanTech Summit presso il Baltimore Castle in Irlanda.

Lo studio collaborativo ha scoperto che le vie marittime nel Mare Celtico a sud dell’Irlanda stanno contribuendo a causare anche inquinamento sonoro nell’ecosistema marino.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Olivia Zhang



corporate.comms@huawei.com