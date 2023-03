Riassunto: Huawei al MWC 2023: Il mondo intelligente ha bisogno di un’industria ICT e di un’economia digitale più forti

BARCELLONA, Spagna–(BUSINESS WIRE)–Durante il MWC di Barcellona 2023, Huawei incontrerà operatori, partner industriali e altri importanti opinion leader di tutto il mondo per discutere di “GUIDE to the Intelligent World”. Insieme, esamineranno come utilizzare il progetto aziendale GUIDE per gettare le basi del 5.5G e sfruttare il successo del 5G per una prosperità ancora maggiore in un mondo intelligente.

Lo stand principale di Huawei nel padiglione 1 del MWC di Barcellona è stato progettato intorno al concetto di “Futuro intelligente, pieno di speranza”. Allo stand, Huawei ha dipinto il quadro di un’era alimentata dall’economia digitale e definita dalla collaborazione, più vivace e piena di possibilità illimitate.

