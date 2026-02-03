Riassunto: HTEC in una ricerca rivela la vera sfida per la scalabilità dell’AI, e non si tratta della tecnologia

Una ricerca globale che ha interessato alti dirigenti rivela che la spinta propulsiva dell'AI è reale, ma che l'allineamento della leadership, le lacune nelle competenze e la chiarezza in materia di ROI ne stanno rallentando l'impatto sulle aziende

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--L'IA è passata dall'ambizione all'azione. Tutte le organizzazioni la stanno implementando ma, nella parte dei casi, la vera sfida è appena iniziata.

Oggi HTEC, fornitore globale di servizi di progettazione e ingegneria di software e hardware orientati all'AI, ha pubblicato Executive Summary: A Cross‑Industry View of the State of AI in 2025 (Breve panoramica dirigenziale: una visione intersettoriale dello stato dell'AI nel 2025), un rapporto frutto di una ricerca globale che svela il modo in cui gli alti dirigenti affrontano la prossima fase della trasformazione dell'AI e perché il valore della scalabilità resta un obiettivo sfuggente.

