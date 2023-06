Riassunto: Hospital La Fe amplia il programma di telesanità con Masimo W1™ per i pazienti preoperatori

Il prestigioso ospedale spagnolo estende il successo del suo programma di telemonitoraggio postoperatorio con Masimo SafetyNet®

NEUCHATEL, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–Masimo (NASDAQ: MASI) oggi ha annunciato che Hospital La Fe di Valencia, in Spagna, sta ampliando il suo programma di telesanità e monitoraggio a distanza con l’avanzato orologio per il monitoraggio della salute Masimo W1™. Masimo W1, che offre misurazioni precise e continue dei parametri fisiologici di base, è disponibile al di fuori degli Stati Uniti come dispositivo medico che si integra con Masimo SafetyNet®, la piattaforma per la telesalute e la gestione a distanza dei pazienti. Hospital La Fe, uno degli ospedali di massimo rilievo in Spagna e nel mondo, utilizza dall’anno scorso Masimo SafetyNet con monitoraggio a distanza Radius PPG®nell’ambito del programma di percorso di recupero assistito per pazienti in fase postoperatoria.





