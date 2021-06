Riassunto: Holicity Inc. annuncia l’entrata in vigore della dichiarazione di registrazione per l’aggregazione aziendale proposta con Astra Space, Inc.

Assemblea straordinaria programmata per il 30 giugno 2021

NEW YORK e ALAMEDA, California–(BUSINESS WIRE)–Holicity Inc., una società del Delaware (la “Società”) (Nasdaq: HOLUU, HOL, HOLUW), ha annunciato oggi che l’ente statunitense Securities and Exchange Commission (“SEC”) ha autorizzato l’entrata in vigore della sua dichiarazione di registrazione contenuta nel Modulo S-4 (n. di fascicolo 333-255703) (e successive modifiche, denominata “Dichiarazione di registrazione”), relativa all’aggregazione aziendale precedentemente annunciata (la “Aggregazione aziendale”) con Astra Space, Inc. (“Astra”) e di aver iniziato a spedire il modulo di delega/prospetto informativo definitivo relativo all’Assemblea straordinaria (la “Assemblea straordinaria”) degli azionisti della Società avente per oggetto l’Aggregazione aziendale che avrà luogo il 30 giugno 2021.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

