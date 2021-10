Riassunto: HITRUST® risponde alle lacune di mercato in materia di affidabilità e dei problemi associati allo scambio delle valutazioni della sicurezza e della privacy

L’azienda espande il suo portafoglio di soluzioni di valutazione e lancia un sistema di divulgazione dei risultati

FRISCO, Texas–(BUSINESS WIRE)–HITRUST® ha annunciato oggi un’importante espansione del suo portafoglio di soluzioni di valutazione allo scopo di migliorare la qualità e l’efficienza delle garanzie per rispondere a tutte le esigenze in fatto di garanzia di sicurezza delle informazioni. HITRUST sta inoltre adottando un nuovo approccio evolutivo per ottimizzare lo scambio e il consumo degli esiti delle valutazioni all’interno dell’ecosistema degli utilizzatori.

La certificazione CSF di HITRUST è la relazione sulle garanzie di sicurezza delle informazioni più affidabile attualmente rinvenibile nel mercato ed è resa possibile dalla trasparenza e coerenza nella selezione dei controlli, nell’assegnazione dei punteggi e nella convalida dei controlli da parte sia di competenti periti terzi sia dai team dei reparti Garanzia e Qualità di HITRUST.

marc.fitzpatrick@hitrustalliance.net