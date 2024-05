Riassunto: Hithium organizza una tavola rotonda al summit di BNEF a New York per discutere della nuova generazione di sistemi di accumulo energia in batteria

Hithium per la prima volta partecipa, e organizza una tavola rotonda, al summit di BNEF a New York

Approfondite discussioni sull’innovazione tecnologica delle batterie e sulle relative applicazioni globali

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Il 16 e 17 aprile si è svolto a New York, Stati Uniti, il summit BloombergNEF (BNEF). Riunendo professionisti di energia, finanza e tecnologia, il summit BNEF mira a promuovere lo scambio di idee, informazioni e connessioni. Si è trattato della prima partecipazione di Hithium dopo il suo lancio mondiale, avvenuto nel 2023. Hithium è stata inoltre invitata a organizzare una tavola rotonda su “La nuova generazione dei sistemi di accumulo energia in batteria: ultime tendenze tecnologiche e impatto sull’economia dei progetti”, moderata da Neil Bradshawl, direttore dell’Ingegneria delle Applicazioni Globali di Hithium.









chloe.chen@hithium.cn