Riassunto: Hitachi Systems: riorganizzazione delle società nordamericane del gruppo per espandere i servizi gestiti nel mondo

Accelerazione della fornitura dei servizi di sicurezza con elevato valore aggiunto e sviluppo delle nostre attività nell’America settentrionale, in Europa e in India

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Hitachi Systems, Ltd. (“Hitachi Systems”), una società sussidiaria interamente controllata da Hitachi, Ltd. (TOKYO: 6501), oggi ha annunciato la riorganizzazione di Cumulus Systems Inc. (“Cumulus Systems”) e di Hitachi Systems Security Inc. (“Hitachi Systems Security”), le società nordamericane del gruppo, nell’obiettivo di rafforzare i servizi gestiti (servizi di sicurezza di livello superiore, servizi avanzati di analisi delle performance e altro ancora) per i mercati globali, nell’obiettivo di espandere ulteriormente le attività internazionali.





Riorganizzazione delle società nordamericane del gruppo

