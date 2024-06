Riassunto: Hitachi e Microsoft concludono un accordo fondamentale finalizzato ad accelerare l’innovazione nella società e nel mondo aziendale tramite l’IA generativa

La partnership strategica pluriennale del valore di vari miliardi di dollari sarà focalizzata sulla creazione di innovative soluzioni per il settore che conducano a risultati trasformativi per le imprese e la società.

sarà focalizzata sulla creazione per le imprese e la società. Hitachi Group integrerà Microsoft Cloud , Azure Open AI Service, Dynamics 365, Copilot for Microsoft 365 e GitHub Copilot nelle proprie soluzioni Lumada per accelerare la crescita del business Lumada e migliorare la produttività dei suoi 270mila dipendenti.

, Azure Open AI Service, Dynamics 365, Copilot for Microsoft 365 e GitHub Copilot nelle proprie soluzioni Lumada Hitachi formerà oltre 50mila “professionisti dell’IA generativa” dotandoli di capacità IA avanzate. Nell’ambito della partnership Hitachi integrerà nei propri corsi di formazione il training fornito da Microsoft.





REDMOND, Washington e TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Hitachi, Ltd. (TSE:6501) e Microsoft Corporation hanno annunciato una collaborazione con un valore previsto di vari miliardi di dollari, che si attuerà nei prossimi tre anni accelerando l’innovazione sociale mediante l’IA generativa.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Referenti per i media

Microsoft, Rapporti con i media – WE Communications per conto di Microsoft, (425) 638-7777,



rapidresponse@we-worldwide.com

Comunicazioni aziendali servizi e sistemi digitali presso Hitachi, Ltd.



koho@itg.hitachi.co.jp