Riassunto: Hitachi e Google Cloud annunciano una partnership strategica finalizzata d accelerare l’innovazione e la produttività mediante l’IA generativa

Hitachi utilizzerà i modelli Gemini e Vertex AI per aiutare le imprese a migliorare la performance aziendale

SANTA CLARA e SUNNYVALE, California e TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Hitachi, Ltd. (TSE:6501) e Google Cloud oggi hanno annunciato la sigla di un accordo pluriennale volto ad accelerare l’innovazione e la produttività aziendale mediante l’IA generativa. Hitachi creerà un nuovo business il cui focus sarà sull’aiutare le imprese a risolvere problemi industriali mediante modelli Gemini, Vertex AI e altre tecnologie cloud, e inoltre adotterà l’IA Google Cloud per migliorare i propri servizi e prodotti. Grazie a questa partnership Hitachi accelererà ulteriormente la crescita di Lumada, il suo core business digitale, e porterà avanti efficienze operative per il gruppo Hitachi.





