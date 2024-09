Riassunto: HistoSonics® pubblica i risultati dei suoi studi pivotal #HOPE4LIVER

L’adozione della sua nuova terapia non invasiva registra un picco dopo l’autorizzazione della FDA

MINNEAPOLIS–(BUSINESS WIRE)–HistoSonics, (www.histosonics.com), sviluppatore e produttore del sistema di istotripsia Edison®, ha annunciato oggi la pubblicazione dei dati relativi agli studi clinici pivotal dell’azienda nella rivista Radiology. Gli studi prospettici, internazionali, multicentrici e a braccio singolo #HOPE4LIVER sono stati progettati per valutare la sicurezza e l’efficacia dell’istotripsia per la distruzione non invasiva di tumori epatici primari (carcinoma epatocellulare) e metastatici. La sicurezza e l’efficacia sono state misurate secondo obiettivi di performance stabiliti sulla base di ampie evidenze reali di terapie ablative. L’analisi ha incluso 49 tumori mirati in 44 pazienti: 18 con tumori epatici primari e 26 con tumori metastatici provenienti da colon, retto, mammella, pancreas e altre origini primarie.









Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Josh King



Vicepresidente marketing



E-mail: Joshua.king@histosonics.com

Telefono : 608.332.8124