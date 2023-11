Riassunto: HistoSonics ottiene un risultato significativo riguardo ai rimborsi per determinate procedure

All’azienda sono stati riconosciuti un importo maggiore per procedure epatiche e il nuovo esclusivo codice CPT® per la sua applicazione renale

MINNEAPOLIS–(BUSINESS WIRE)–HistoSonics, (www.histosonics.com), produttore del sistema di istotripsia Edison® non invasivo e di un’innovativa terapia a fasci di onde acustiche, oggi ha annunciato che il Centers of Medicare & Medicaid Services (CMS) – l’agenzia federale statunitense per la gestione del programma di assistenza sanitaria Medicare – ha stabilito un nuovo importo per il rimborso relativo all’istotripsia utilizzata per procedure su tumori epatici, aumentandolo a 17.500 USD. Ai fini della procedura decisionale del mese di novembre 2023, il CMS ha utilizzato dati da claim relativi allo studio clinico #HOPE4LIVER condotto negli Stati Uniti per aumentare il pagamento per l’intervento day hospital HistoSonics Category III Current Procedural Terminology (CPT®) codice 0686T – consistente nell’ablazione atermica attuata mediante l’erogazione di energia acustica sui tessuti epatocellulari maligni guidata da immagini – da 12.500 USD al nuovo importo medio nazionale di 17.500 USD, assegnando all’innovativa procedura la classificazione per pagamenti ambulatoriali (APC, Ambulatory Payment Classification) 1576.









Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Referente per i media:



Josh King



Vicepresidente accesso ai mercati globali



E-mail : Joshua.king@histosonics.com

Telefono: +1 608.332.8124