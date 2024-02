Riassunto: HistoSonics inserita in una posizione chiave nel nuovo programma per l’innovazione del Regno Unito

Il sistema di istotripsia Edison prescelto per il programma di accesso accelerato competitivo al mercato

MINNEAPOLIS–(BUSINESS WIRE)–HistoSonics®, (www.histosonics.com), produttore del sistema Edison® e di innovative piattaforme terapeutiche basate sull’istotripsia, oggi ha annunciato che il sistema Edison è stato selezionato per partecipare al Programma pilota IDAP (Innovative Devices Access Pathway) creato recentemente dal regno Unito e progettato per accelerare lo sviluppo di dispositivi medici dal costo contenuto e la loro integrazione nel mercato britannico. Le domande di competizione a una delle otto posizioni disponibili in tale programma molto ambito sono state accettate a partire dal 2023 e le posizioni erano aperte ad aziende commerciali e non commerciali sia britanniche che di altri Paesi in grado di offrire nuove soluzioni tecnologiche per il settore sanitario.









