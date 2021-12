Riassunto: Hisense diviene un licenziatario della licenza per il portafoglio di brevetti AVC di MPEG LA

DENVER–(BUSINESS WIRE)–MPEG LA ha annunciato in data odierna che Hisense International Co., Ltd. (“Hisense”) è divenuta un Licenziatario della Licenza per il portafoglio di brevetti AVC di MPEG LA (“Licenza AVC”).

A seguito dell’accordo, tutte le controversie legali connesse ad azioni giudiziarie riguardanti i brevetti intentate contro Hisense da titolari di brevetti inclusi nella licenza AVC di MPEG LA sono state risolte. Fare clic qui per ulteriori informazioni.

I ricorrenti sono stati rappresentati da un team guidato da Axel Verhauwen di Krieger Mes & Graf v. der Groeben e Gottfried Schüll di Cohausz & Florack.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Tom O’Reilly



MPEG LA, LLC



Tel.: 303.200.1710



toreilly@mpegla.com