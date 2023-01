Riassunto: Hisense annuncia l’intenzione di portare il supporto Matter ai suoi prodotti per la casa intelligente in tutto il mondo

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–The Hisense Group è lieto di annunciare che ha aderito alla Connectivity Standards Alliance e che, a partire dal 2023, supporterà il protocollo Matter nei suoi prodotti, contribuendo a semplificare ed elevare l’esperienza dei consumatori attraverso la perfetta integrazione e interoperabilità di tutti i dispositivi per la casa intelligente. Il portafoglio di Hisense Group comprende marchi di elettronica di consumo ed elettrodomestici come Hisense, Toshiba, Gorenje, ASKO e ATAG, oltre a piattaforme di dispositivi intelligenti come ConnectLife e VIDAA.

Questi marchi si estenderanno in futuro ai prodotti elettronici e agli elettrodomestici compatibili con Matter.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

