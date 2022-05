Riassunto: Hiro Capital si unisce a Knollwood e Boost VC con un cospicuo investendo in Skybound Entertainment

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Hiro Capital ha effettuato un investimento in Skybound Entertainment nell’ambito di un importante round di finanziamento, il cui importo non è stato reso noto condotto da Knollwood Advisory con la partecipazione di Boost VC, a cui si sono poi aggiunti Com2uS e Skydance Entertainment. Skybound Entertainment ha dato vita a rinomati franchise, tra cui The Walking Dead, Invincible e Impact Winter.

“Non c’è nulla di più potente della narrazione di storie e sono molto lieto che Hiro abbia avuto l’opportunità di investire in Skybound Entertainment, la società che ha creato e curato onniversi estremamente avvincenti” ha affermato Sir Ian Livingstone, socio cofondatore di Hiro Capital.

“La fiducia riposta da Hiro nella nostra visione ci aiuterà ad accelerare l’evoluzione dei franchise di grande successo esistenti, nonché di lanciare nuovi contenuti per i nostri fan in tutto il mondo” ha dichiarato David Alpert, amministratore delegato di Skybound.

Skybound raggruppa i creatori dei suoi numerosi segmenti di attività diversificati, compresi fumetti, giochi interattivi, contenuti audio, film e contenuti televisivi (piattaforme tradizionali e digitali), licenze e attività promozionali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Bill Murphy



bill@teamcriticalhit.com