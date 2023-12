Riassunto: Higround e The Pokémon Company International invitano i fan a esplorare l’amata serie Pokémon in una nuova collezione

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–In una nuova collaborazione speciale, Higround, una potenza nelle sfere di lifestyle e video giochi, si allea con The Pokémon Company International per creare un’entusiasmante collezione che unisce efficacemente i settori del gaming competitivo e l’amato marchio Pokémon. Questa collaborazione unica presenta una linea attentamente curata di periferiche per video giochi ispirati all’amato Pokémon.









Higround presenta la sua serie di tastiere e altri accessori in stile Pokémon, offrendo ai fan un modo tattile di connettere con la loro serie preferita. In questa collezione unica, le tastiere Base 65 e Summit 65 sono al centro della scena.

Contacts

Kelly Kim: kkim@higround.co