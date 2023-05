Riassunto: HighRadius è stata nominata leader nel Magic Quadrant™ di Gartner® 2023 per la categoria delle applicazioni integrate per la fatturazione e il contante

HighRadius si è posizionata al primo posto nell’asse Capacità di esecuzione e al primo posto nell’asse Completezza della visione per il secondo anno consecutivo.

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–HighRadius, il fornitore leader di sistemi di Piattaforma finanziaria autonoma per l’ufficio del CFO, ha annunciato di essere stata nominata Leader nel Quadrante magico 2023 per le applicazioni integrate Invoice-to-Cash (I2C). Per il secondo anno consecutivo, HighRadius si posiziona al primo posto nell’asse Capacità di esecuzione e al primo posto nell’asse Completezza della visione.

Con oltre 800 clienti, tra cui Unilever, Anheuser-Busch InBev, Sanofi, Kellogg Company, Danone e Hershey’s, HighRadius fornisce software per la gestione delle fatture, della tesoreria e dei rapporti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

HighRadius Communications Team



press@highradius.com