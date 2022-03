Riassunto: Her Majesty’s Passport Office affida a DXC Technology la sua trasformazione digitale

Il contratto con HMPO, da 37 milioni di dollari USA, permette di implementare servizi per passaporti incentrati sui clienti

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–DXC Technology (NYSE: DXC), importante azienda Fortune 500 di servizi IT globali, è stata scelta per trasformare e gestire l’infrastruttura informatica mission critical di Her Majesty’s Passport Office (HMPO) nel Regno Unito.





Mettendo a frutto una relazione commerciale tra DXC e HMPO che dura da 12 anni, le organizzazioni hanno siglato un accordo quinquennale del valore massimo di 37 milioni di dollari, che prevede da parte di DXC la fornitura a HMPO dei servizi per una piattaforma digitale che risponderà alla crescente domanda di passaporti nel Regno Unito.

Ogni anno HMPO rilascia dai 6 ai 7 milioni di passaporti ai cittadini britannici residenti sia nel Regno Unito che all’estero.

