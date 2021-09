Riassunto: Henkel, Dow, Bayer, AB InBev, Zebra Technologies e altri si accingono a pianificare il futuro della visibilità delle catene di fornitura in Europa in occasione di FourKites Visibility 2021

I leader delle catene di fornitura condivideranno le migliori pratiche in occasione della più importante conferenza europea sulla visibilità delle catene di fornitura.

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–FourKites®, la principale piattaforma al mondo per la visibilità delle catene di fornitura in tempo reale, ha annunciato oggi che la propria conferenza per i clienti europei, Visibility 2021, si terrà in modalità virtuale il 7 ottobre. Il tema della conferenza di quest’anno, “Go Beyond” (Andare oltre), presenta un’audace visione delle catene di fornitura del futuro, incentrata su automazione, innovazione e collaborazione.





