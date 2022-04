Riassunto: Hellas Direct stringe una partnership con Akur8 finalizzata a perfezionare i loro processi avanzati di determinazione dei premi

PARIGI & ATENE, Grecia–(BUSINESS WIRE)–Hellas Direct e Akur8 sono liete di annunciare la loro collaborazione volta a rafforzare i processi all’avanguardia sviluppati da Hellas Direct il pricing nei rami dei danni ai veicoli e alle abitazioni. Hellas Direct è una start up “full-stack” in rapida crescita nel settore delle assicurazioni digitali (“insurtech”) che sfrutta l’IA e tecnologie avanzate. Con questa nuova alleanza Akur8 entra nel mercato assicurativo greco, ampliando la sua presenza, già forte, in Europa, e rafforza la sua posizione tra le aziende che offrono polizze digitalizzate.

Sviluppata specificamente per gli assicuratori, la soluzione di Akur8 valorizza i loro processi di pricing automatizzando la modellazione del rischio, utilizzando la tecnologia proprietaria “Transparent Artificial Intelligence”. I principali vantaggi per gli assicuratori includono maggiori prestazioni predittive e speed-to-accuracy per un mercato più reattivo ed un impatto commerciale immediato, pur mantenendo la piena trasparenza e il controllo sui modelli creati.

About Akur8

Akur8 is revolutionizing insurance pricing with transparent AI. Akur8 developed a unique AI-based insurance pricing solution that automates modeling for insurance companies while keeping full transparency and control on the models created, as required by regulators worldwide. Akur8 is the only solution on the market reconciling Machine Learning and Actuarial worlds.



