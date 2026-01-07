Riassunto: Heath Hoglund entra in Sisvel come Chief IP Officer

LUSSEMBURGO--(BUSINESS WIRE)--Sisvel è lieta di annunciare la nomina di Heath Hoglund quale suo primo Chief Intellectual Property Officer. In questo ruolo, sarà pienamente responsabile dei pool di brevetti dell'azienda a livello globale.

Riconosciuto come uno tra i migliori negoziatori al mondo di contratti nel settore IP, Hoglund entra in Sisvel dopo aver preso la decisione di lasciare Via Licensing, dove è stato uno straordinario Presidente per quattro anni. Prima ancora, aveva ricoperto il ruolo di Vice-President of IP and Standards presso Dolby, con l'incarico di supervisionare il portafoglio di brevetti dell'azienda e i suoi programmi di licenza e di guidare la formazione e la progettazione di numerosi pool brevettuali e iniziative di standardizzazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Media

Giulia Dini

Responsabile delle comunicazioni

Tel: +34 93 131 5570

giulia.dini@sisvel.com