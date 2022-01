Riassunto: Headspace Health annuncia l’acquisizione di Sayan, azienda specializzata in soluzioni per il benessere e la salute mentale basate sull’intelligenza artificiale

L’azienda continua a investire nello sviluppo di una piattaforma di soluzioni per la salute mentale accessibili, personalizzate ed economiche

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Headspace Health, il fornitore della piattaforma di salute mentale digitale più accessibile e completa al mondo, ha annunciato in data odierna l’acquisizione di Sayana, un’azienda specializzata in soluzioni per il benessere e la salute mentale basate sull’intelligenza artificiale. Sayana amplierà la capacità di offerta di Headspace Health di contenuti personalizzati per la cura di sé alla sua crescente clientela globale.





Sayana, che è stata fondata nel 2018 e ha ottenuto il sostegno di Y Combinator nel 2020, ha aiutato utenti di tutto il mondo a migliorare il proprio benessere mentale attraverso l’acquisizione di una maggiore consapevolezza delle correlazioni tra il proprio stato emotivo e il verificarsi di determinati eventi.

