Riassunto: HCLTech sceglie la SAP SuccessFactors Human Experience Management Suite per la trasformazione delle risorse umane strategiche

NEW YORK e NOIDA, India–(BUSINESS WIRE)–HCLTech, azienda tecnologica leader a livello globale, ha annunciato l’estensione della storica partnership con SAP per guidare la trasformazione digitale delle imprese.

Nel quadro di questo partenariato esteso, HCLTech è diventato sia cliente che partner globale per i servizi strategici della SAP SuccessFactors Human Experience Management Suite (SAP SuccessFactors HXM Suite).

HCLTech implementerà la SAP SuccessFactors HXM Suite per migliorare l’esperienza dei suoi oltre 225.000 collaboratori in tutto il mondo e rendere più agili i processi di reclutamento e di onboarding, sfruttando inoltre le soluzioni Workzone e Qualtrics di SAP per arricchire l’esperienza dei dipendenti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

