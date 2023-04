Riassunto: HCLTech porta un altro anno di crescita stellare con una solida pipeline di contratti

I ricavi dell’anno fiscale 2023 a valuta costante sono aumentati del 13,7% su base annua

Nell’anno fiscale 2023, l’azienda ha vinto 57 grandi contratti con TCV (Nuovi contratti) del valore di 8,85 miliardi di dollari

Aggiunta netta di 17.067 persone, tra cui 26.734 matricole, nell’anno fiscale 2023

Dividendo per l’intero anno di 48 rupie per titolo, con un payout ratio dell’87,5%.

NEW YORK e NOIDA, India–(BUSINESS WIRE)–HCLTech, importante azienda tecnologica globale, oggi ha annunciato i risultati finanziari per il quarto trimestre e per l’anno conclusosi il 31 marzo 2023.

L’azienda ha annunciato un fatturato per l’intero anno pari a 12,6 miliardi di dollari, un aumento del 9,6% rispetto all’anno precedente sulla base di una solida pipeline di contratti nel suo portafoglio di prodotti digitali, cloud, ingegneria e software.

