Riassunto: HCLTech è il marchio di servizi IT con sede in India che cresce più rapidamente tra le 10 aziende IT globali

DAVOS, Svizzera e NOIDA, India–(BUSINESS WIRE)–HCLTech è stato riconosciuto come il marchio di servizi IT con sede in India in più rapida crescita tra le 10 aziende di servizi IT a livello globale, secondo il rapporto Brand Finance Global 500 e IT Services 25 del 2023.

Secondo il rapporto, pubblicato oggi a Davos in occasione del World Economic Forum 2023, il valore del marchio HCLTech è cresciuto del 7% su base annua, raggiungendo i 6,537 miliardi di dollari. La metodologia adottata da Brand Finance prevede la valutazione del modello di business, della soddisfazione e del coinvolgimento dei clienti, dell’impegno dei dipendenti, della CSR e della comunità e delle performance aziendali.

La pubblicazione del rapporto segue il lancio della nuova identità del marchio e del logo di HCLTech, sostenuti dal posizionamento distinto di Supercharging Progress™.

