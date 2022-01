Riassunto: HCL Technologies nominata uno dei migliori datori di lavoro nel 2022 in 17 paesi del mondo

NOIDA, India–(BUSINESS WIRE)–HCL Technologies (HCL), un’azienda tecnologica di livello internazionale leader nel settore, è stata nominata uno dei migliori datori di lavoro in 17 paesi del mondo dal Top Employers Institute, un’autorità mondiale nel riconoscere l’eccellenza nei rapporti con i dipendenti. HCL ha conseguito questo risultato, in concorrenza con alcune delle aziende più grandi e rinomate globalmente, grazie al suo impegno nel promuovere la crescita dei dipendenti pur continuando a offrire valore a clienti in tutto il mondo.

HCL ha ottenuto questo riconoscimento nei seguenti paesi: Australia, Brasile, Canada, Filippine, Francia, Germania, Guatemala, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Singapore, Stati Uniti, Sud Africa e Svezia.

