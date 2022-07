Riassunto: HCL Technologies collabora con VMware per lanciare la nuova unità commerciale VMware

Le due aziende espandono le rispettive iniziative volte ad assistere le imprese ad accelerare la trasformazione verso il cloud e la modernizzazione delle app

NOIDA, India, e PALO ALTO, California–(BUSINESS WIRE)–HCL Technologies (HCL), un’azienda tecnologica di portata globale, e VMware, Inc. (NYSE: VMW) hanno annunciato il lancio dell’unità commerciale VMware di HCL per assistere le imprese a sbloccare il potenziale non sfruttato della modernizzazione delle app e multi-cloud. La nuova unità abbina il potere del CloudSMART Framework di HCL ai servizi Cross-Cloud di VMware per aiutare le imprese ad accelerare la trasformazione verso il cloud, il ridimensionamento delle operazioni su piattaforme cloud-native e l’abilitazione della forza lavoro ibrida.

La nuova unità commerciale VMware di HCL rientra nell’ecosistema dei partner di alleanze strategiche che utilizza il CloudSMART Framework per fornire soluzioni di modernizzazione delle app e multi-cloud.

