Riassunto: HCL Technologies amplia la propria collaborazione globale con Avaloq per accelerare l’innovazione nel campo della gestione patrimoniale digitale

ZURIGO, LONDRA e NOIDA, India–(BUSINESS WIRE)–HCL Technologies (HCL), prestigiosa società tecnologica di portata globale, ha ampliato la propria collaborazione globale con Avaloq, fornitore di spicco di soluzioni per servizi bancari digitali. HCL svilupperà ora un centro per la gestione del ciclo di vita di prim’ordine per i clienti di Avaloq e investirà nella formazione e nello sviluppo continui per i team di HCL che si occupano dei prodotti di Avaloq. Tali investimenti combineranno le competenze approfondite di HCL nel campo dei servizi finanziari con la vasta esperienza di Avaloq nel comparto delle tecnologie per la gestione patrimoniale digitale per accelerare l’innovazione nell’intero settore.

Il nuovo centro per la gestione del ciclo di vita sfrutterà il framework di esecuzione della trasformazione digitale (FENIX 2.0) e i prodotti di automazione e intelligenza artificiale di prossima generazione (DRYiCE™) di HCL per promuovere l’efficienza.

