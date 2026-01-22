Riassunto: HCL Group e UpLink annunciano i vincitori della "Water Resilience Challenge" nell’ambito dell’iniziativa Aquapreneur Innovation Initiative

10 imprenditori in ambito idrico selezionati tra oltre 300 candidati

I vincitori hanno presentato innovazioni negli ambiti di gestione digitale idrica, scoperte nel settore biologico, soluzioni hardware, progettazione deep-tech e modelli guidati dalla comunità

Supporto finanziario di 1,75 milioni di CHF disponibile per ampliare le iniziative

Aquapreneur Innovation Initiative: un impegno di 15 milioni di CHF per le sfide idriche a livello globale

DAVOS-KLOSTERS, Svizzera--(BUSINESS WIRE)--HCL Group, un'importante multinazionale globale, e UpLink, l'iniziativa per l'innovazione in fase iniziale del World Economic Forum, hanno annunciato i vincitori della "Water Resilience Challenge", la quarta di una serie di cinque sfide nell'ambito dell'iniziativa quinquennale Aquapreneur Innovation Initiative, del valore di 15 milioni di CHF, lanciata da HCL Group.

