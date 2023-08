Riassunto: HCL e UpLink invitano a sottoporre candidature mondiali per la seconda challenge dell’Iniziativa per l’innovazione Aquapreneur

NOIDA, India, e NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–HCL, un conglomerato globale, e UpLink, la piattaforma open per l’innovazione del Forum economico mondiale, annunciano l’apertura delle candidature per la Zero Water Waste Challenge, parte dell’Iniziativa per l’innovazione Aquapreneur. La challenge invita a proporre approcci innovativi in campo idrico per una miglior conservazione dell’acqua potabile, dalla fornitura alla domanda, per avvicinarsi all’azzeramento dello spreco idrico. Alla fine della challenge, 10 vincitori si spartiranno un premio complessivo in denaro da 1,75 milioni di franchi svizzeri (CHF).





Si tratta della seconda di cinque challenge dell’Iniziativa per l’innovazione Aquapreneur a cura di HCL e di UpLink.

Contacts

Dr. Pooja Arora | pooja_sikka@hcl.com