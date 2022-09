Riassunto: HCL e UpLink invitano a presentare candidature a livello globale per l’Aquapreneur Innovation Initiative

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–HCL, un conglomerato globale e UpLink, la piattaforma di innovazione aperta del World Economic Forum, hanno annunciato oggi l’apertura delle candidature per la Global Freshwater Innovation Challenge. Si tratta della prima delle cinque sfide dell’Aquapreneur Innovation Initiative di HCL e UpLink, un programma per trovare soluzioni innovative per la conservazione e il ripristino degli ecosistemi d’acqua dolce da parte di “aquapreneurs” (imprenditori focalizzati sull’acqua). L’iniziativa, lanciata durante la riunione annuale del Forum a Davos nel maggio 2022, creerà un ecosistema di innovazione unico nel suo genere per il settore globale dell’acqua dolce. Il termine ultimo per candidarsi è l’8 novembre 2022.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Dr. Pooja Arora | pooja_sikka@hcl.com