Riassunto: Harris-Koizumi ottiene la promozione a Partner e Searle a direttore presso Battery Ventures

La società globale di investimenti fondata nel 1983 ha annunciato sei promozioni interne mentre prosegue nell’investimento in aziende tecnologiche innovative Early, Growth e Late stage

BOSTON e NEW YORK e LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Battery Ventures, una società di investimento globale orientata alla tecnologia, ha annunciato oggi sei nuove promozioni interne in tre uffici, inclusa la nomina di Satoshi Harris-Koizumi a partner e di Collier Searle a direttore.





Harris-Koizumi ha sede a New York e si occupa di investimenti in software in fase avanzata e di maggioranza, principalmente negli Stati Uniti. Da quando è entrato in Battery 12 anni fa, ha sostenuto aziende tecnologiche che hanno trasformato settori che vanno dall’ospitalità alla produzione, all’ingegneria e alla supply chain.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Megan O’Leary



Direttrice marketing, Battery Ventures



moleary@battery.com

(415) 426-5912