Riassunto: Hanshow si unisce a Intel e Microsoft per accelerare l’innovazione nel settore

PECHINO, Cina–(BUSINESS WIRE)–Settembre 2022 – Hanshow, azienda che sviluppa soluzioni per negozi digitali professionali, ha pubblicato un white paper intitolato “Hanshow Works with Intel and Microsoft to Accelerate Smart Retail Innovation” (“ Hanshow coopera con Intel e Microsoft per accelerare l’innovazione nel settore del retailing intelligente”), redatto congiuntamente da Hanshow, Intel e Microsoft, che riepiloga i cambiamenti avvenuti e in corso nel settore del retailing globale e le best practice nel settore retailing + IA. Esaminando i partner di Hanshow in Cina, Giappone ed Europa, il white paper illustra anche come la tecnologia del retailing intelligente nell’era dell’IA funziona per le imprese di vendita al dettaglio globali e descrive lo sviluppo e le tendenze applicative della tecnologia dell’intelligenza artificiale nel settore retailing.





